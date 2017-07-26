Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 240: Мы же врать не станем

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Содержание
|00:07:05 —
|Слухи с «Комик-Кона»
|00:13:38 —
|«Флэшпоинт», «Шазам», трейлер «Лиги справедливости»
|00:27:13 —
|Фильм про Доктора Дума, трейлер «Kingsman: Золотое кольцо», «Гамбит»
|00:32:24 —
|Blumhouse вложится в нового «Спауна»
|00:33:49 —
|Короткая «Тёмная башня»
|00:35:27 —
|Трейлеры «Тора: Рагнарёка» и «Мстителей: Войны бесконечности»
|00:44:51 —
|«Человек-муравей и Оса», «Капитан Марвел»
|00:48:40 —
|Трейлеры: «Горе-творец», «Альфа», «Снеговик», «Форма воды», «Гранитная гора», «Пила 8», «Яркий», «Тетрадь смерти», «Первому игроку приготовиться»
|01:01:34 —
|Будущее «Чужого» туманно
|01:03:33 —
|Питчинг проектов независимых компаний в Фонде кино
|01:22:10 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:32:51 —
|Бомбёжка от хайпожорства
|01:36:26 —
|«Дюнкерк» (обсуждение со спойлерами)
|01:59:33 —
|Коротко об «Основателе»
|02:01:42 —
|Благодарим наших спонсоров
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