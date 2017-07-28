Супруги Том Харди и Шарлотта Райли («Острые козырьки») присмотрели новый совместный проект — комедийный анимационный сериал британского телеканала BBC Three Sticky.

Мультипликационный ситком расскажет о четырёх друзьях — студентах колледжа в вымышленном районе Лондона Шэтфорд. Здесь жизнь целиком зависит от наличия Wi-Fi соединения (тоже мне, удивили). Поэтому, когда Интернет внезапно исчезает, мир погружается в хаос, и товарищи решают самостоятельно разобраться с киберпреступностью. В качестве затравки создатели обещают появление таких персонажей, как Владимир Путин и Дональд Трамп. Видимо, опять во всём виноваты коварные русские хакеры.

Главных героев озвучивают Харди, Райли, Джевон Принц («Плебеи») и Кайван Новак («Молокососы»). Компанию им составят Тони Вэй («Игра престолов»), Том Дэвис («Непутёвая учёба») и Артур Дарвилл («Доктор Кто»).

Создатель и режиссёр проекта — Эд Трэйси. Команду сценаристов возглавил Стивен Бёрдж. Производство возьмёт на себя Too Tall Productions.