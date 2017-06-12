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Первоисточники: deadline.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Пятый сезон «Лютера» — дело решённое

Случилось то, на что многие вряд ли надеялись — канал BBC заказал съёмки пятого сезона «Лютера». О сериале после вышедшего в позапрошлом декабре сверхкороткого двухчасового четвёртого сезона долгое время ничего не было слышно, и обычно это сигнализирует о том, что проект вряд ли вернётся на экраны. Но не в этот раз. Более того, зрителям обещают целых четыре свежих эпизода. О чём ещё можно мечтать?

Исполнитель главной роли Идрис Эльба подтвердил возвращение сериала на экраны:

Мы с Нилом Кроссом и ребятами из BBC беседовали о будущем сезоне, и я счастлив, что нам удалось обо всём договориться. Жду не дождусь снова надеть своё пальто.

Детективная драма за авторством Кросса повествует о лондонском детективе Джоне Лютере (Идрис Эльба), работающем в отделе тяжёлых и серийных преступлений. Лютер невероятно хорош в своём деле, но из-за одержимости работой и трудностей в личной жизни сам нередко ходит по краю и способен на противозаконные поступки. Однако это и делает главного героя одним из лучших в профессии.

Уже наверняка известно, что в пятом сезоне «Лютера» к работе вернутся Эльба и Кросс, а вот кто из остальной творческой команды снова примерит на себя знакомые роли, сообщат позже, равно как и приблизительную дату выхода продолжения. Съёмки начнутся в начале следующего года.

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