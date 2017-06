E3 2017: Обсуждение конференции Ubisoft в прямом эфире

Дамы и господа, веселье продолжается! В 23:00 начнётся конференция Ubisoft — издателя, который уже успел показать Assassin’s Creed: Origins, но от которого мы всё равно ждём много интересного. Как минимум — Far Cry 5 и South Park: The Fractured but Whole.

В общем, мы эту конференцию обязательно будем смотреть (на YouTube или Twitch) и обсуждать в прямом эфире. Гринберг, Горов, Илюхин и Судаков устроят стрим, и есть немалый шанс, что на сей раз в нём получится транслировать не только наши физиономии, но и саму презентацию.

Так что присоединяйтесь к нам, поддерживайте рублём, подписывайтесь на Patreon и, наконец, просто комментируйте происходящее вместе с нами. А мы уж постараемся сделать так, чтобы вам не было скучно.