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E3 2017: Обсуждение конференции Ubisoft в прямом эфире
Обновлено Сегодня в 21:55

Дамы и господа, веселье продолжается! В 23:00 начнётся конференция Ubisoft — издателя, который уже успел показать Assassin’s Creed: Origins, но от которого мы всё равно ждём много интересного. Как минимум — Far Cry 5 и South Park: The Fractured but Whole.

В общем, мы эту конференцию обязательно будем смотреть (на YouTube или Twitch) и обсуждать в прямом эфире. Гринберг, Горов, Илюхин и Судаков устроят стрим, и есть немалый шанс, что на сей раз в нём получится транслировать не только наши физиономии, но и саму презентацию.

Так что присоединяйтесь к нам, поддерживайте рублём, подписывайтесь на Patreon и, наконец, просто комментируйте происходящее вместе с нами. А мы уж постараемся сделать так, чтобы вам не было скучно.

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Темы
 
Assassin’s Creed: Истоки (PC, PlayStation 4, Xbox One) Far Cry 5 South Park: The Fractured but Whole (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 6 июняE3 2017 — даты проведения и расписание
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