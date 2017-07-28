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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сэмюэл Л. Джексон сыграет в криминальном триллере «Старик»

Голливудский мастодонт Сэмюэл Л. Джексон (фильмы «Неуязвимый», «Kingsman: Секретная служба») вслед за многочисленными коллегами по большому экрану подыскал себе работу на телевизионной ниве — актёр согласился на главную роль в криминальной остросюжетной драме «Старик» (The Old Man) от соавтора «Чёрных парусов» Джонатана И. Стейнберга и Уоррена Литтфилда («Фарго»).

Многосерийная экранизация одноимённого романа Томаса Перри повествует о вдовце-пенсионере Дэне Чейсе (Сэмюэл Л. Джексон). От любого другого обывателя старика из Вермонта отличает хранимая им тайна. В юности Чейс служил в военной разведке и был мастером своего дела, но участие в провальной операции в Ливии тридцатипятилетней давности вынудило его пуститься в бега, спасая свою жизнь. И едва Чейс вообразил, будто он в безопасности, как смертельно опасное прошлое напомнило о себе.

Сценарной адаптацией литературного первоисточника занимается Стейнберг; вдобавок он выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Джексоном, Литтфилдом и Дэном Шоцем. Производственным процессом руководит Fox 21 TV Studios. Интерес к проекту уже проявили несколько кабельных каналов и потоковых сервисов.

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Старик
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