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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Взрывная блондинка» первоначально была без лесбийской сцены

Про киноновинку этой недели — шпионскую зевоту «Взрывная блондинка» — рассказывают чудовищные вещи: там могло не быть лесбийской сцены между персонажами Шарлиз Терон и Софии Бутеллы.

Означенная сцена, конечно, не спасает общую кошмарную ситуацию с фильмом, потому что длится каких-то двадцать секунд, но всё рано вносит хоть какой-то возбуждающий элемент. Примерно как фрагмент эротического сна в тревожный послеобеденный сон, когда тебя накормили одновременно постным и пережаренным сюжетом.

Короче говоря, в комиксе-первоисточнике ничем подобным и не пахло. Во-первых, персонаж Бутеллы был мужчиной, а во-вторых, в сцене соблазнения оба героя были одеты и никакого секса не происходило.

Но невоспетый герой-сценарист Курт Йонстад решил, что пол всё-таки стоит поменять, а Шарлиз не была против. Режиссёр Дэвид Литч пришёл на проект уже после и тоже поддержал повествовательное изменение. Собственно, на эротизме этих отношений была основана львиная часть рекламной кампании.

«Взрывная блондинка» уже крутится в кинотеатрах и намеревается собрать около $ 20 млн. Исполнительница главной роли даже намекает на возможность «Взрывной блондинки 2» — дескать, уже начались переговоры.

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Взрывная блондинка
 25 июляРецензия и отзывы на фильм «Взрывная блондинка» 12 июля«Взрывная блондинка» — ролик о съёмках «Дерётся как девчонка» 30 июня«Взрывная блондинка» — финальный трейлер
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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