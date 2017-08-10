No Man's Sky 1.3 — грядёт очередное крупное обновление скандальной игры прошлого года

Целый год прошёл со дня релиза No Man's Sky — инди-игры, замахнувшейся на масштабы (и ценник) AAA-блокбастера, только чтобы разочаровать изрядную часть своих покупателей и получить тонну возвратов. Впрочем, даже после всех возвратов игра оказалась достаточно прибыльной, чтобы студия Hello Games смогла продолжать разработку по сей день. И в ближайшее время команда выпустит новое крупное обновление к своему космическому исследовательскому опусу.

Обновление No Man's Sky 1.3 получило название Atlas Rises, а среди центральных изменений значатся телепорты, которые позволят быстро переноситься на значительные расстояния, и переработка сюжетной составляющей. Других деталей глава студии Шон Мюррей пока не разглашает, но в каком-то смысле приятно видеть, что он и его товарищи не плюнули на своё детище и пытаются-таки довести его до состояния, оправдывающего оригинальный хайп (и цену). Пусть мы и не верим, что это им когда-нибудь удастся.