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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Лучшее аниме весны 2017 года (видеоверсия)

Нежданно-негаданно подкаст «ЕВА» набрал на «Патреоне» чудовищную сумму $ 450 (на самом деле, уже $ 500, но преждевременное упоминание об этом расстраивает редакционного любимца слоупока) и достиг цели, которая заключается в создании видеоверсий сезонного аниме-топа. И раз уж цель была достигнута, мы, раздавая пинки здравому смыслу, ринулись её исполнять.

Итак, сегодня, впервые в истории «КГ-Портала» представляем вашему вниманию видеоверсию топа лучшего аниме сезона (весны 2017-го). Появилась она стараниями начитавшей текст Виктории Бородавченко и подобравшего и смонтировавшего видеоряд Ивана Петрова (и разумеется, благодаря поддержке наших спонсоров на «Патреоне», за что им большое человеческое спасибо).

Надеемся, что первый блин вышел не комом, но в любом случае будем рады всем замечаниям и советам по формату, а самые интересные и конструктивные из них всенепременно учтём и постараемся реализовать в следующий раз, то есть (если, конечно, цель на «Патреоне» удержится) уже в октябре.

 
 
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Темы
 
Топы Видео ЕВА: Еженедельные вопли об аниме (видеоверсия) (EVA: Anime Podcast (video)) ЕВА: Еженедельные вопли об аниме (EVA: Anime Podcast)
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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