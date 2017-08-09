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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Баллада Бастера Скраггса» братьев Коэнов осела на Netflix

Падкий на громкие проекты потоковый сервис Netflix не мог пройти мимо первого сериала оскароносных Джоэла и Итана Коэнов («Старикам тут не место», «Железная хватка») и заполучил в свои сети их телесборник «Баллада Бастера Скраггса».

В начале июля стало известно, что вестерн-антология объединит под одним названием несколько историй о жизни обитателей Дикого Запада. В сборник входят шесть полуторачасовых эпизодов: «Баллада Бастера Скраггса», «Близ Альгодонес», «Талон на обед», «Золотой каньон», «Девица в беде» и «Бренные останки».

Коэны режиссируют сериал целиком по собственному сценарию. Вдобавок они выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Меган Эллисон («Афера по-американски») и Сью Найджел («Изгой»). Производственный процесс курирует студия Annapurna Pictures. Съёмки начались в июле в Санта-Фе и продлятся до конца сентября.

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