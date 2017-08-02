Пресса приписала потоковому сервису Netflix многомиллиардный долг

Стремительно ворвавшийся в ряды создателей оригинального контента Netflix за короткий срок превратился в крупного игрока благодаря готовности тратить значительные суммы на многообещающие проекты, а также повышать их востребованность, закрывая пусть качественные, но менее конкурентоспособные сериалы. Успешность избранной стратегии приносит ожидаемые дивиденды, неминуемый интерес потребителей, коллег по цеху, и, конечно, прессы.

Сначала внимание конкурентов и медиа привлекла скрытность Netflix в вопросе обнародования рейтинговых таблиц. Любые попытки узнать хотя бы приблизительные цифры толковых результатов не дали, а представители потокового сервиса проявили несгибаемую стойкость, объявив рейтинговые показатели информацией для внутреннего пользования. Тогда настал черёд более внушительных цифр — нынче пресса пытается подсчитать долги компании и оценить её убыточность.

На днях издание Los Angeles Times заявило, что расточительная щедрость потокового сервиса (в этом году на нужды производства выделено целых $ 6 млрд) привела к образованию долга в размере $ 20,5 млрд. Это так называемые долгосрочные долги, которые, однако, не беспокоят инвесторов, готовых вкладываться в деятельность Netflix, буде число подписчиков продолжит расти, а именно это пока и происходит. Но эксперты ожидаемо пророчат прекращение роста, ссылаясь на прописную истину: ничто не вечно под луной.

Так или иначе, публикация в Los Angeles Times вынудила представителей стримингового сервиса пояснить, что $ 15,7 млрд из вышеозначенной суммы — не долг, а средства, зарезервированные на выплаты сторонним студиям, участвующим в производстве оригинального контента Netflix. Истинная сумма нынешнего долга — $ 4,8 млрд при рыночной стоимости сервиса $ 75 млрд, в этом году увеличившего базу подписчиков до 104 млн человек. Во владении компании свыше 50 наименований оригинальных телепроектов, в этом году совокупно получивших 91 номинацию на «Эмми», по числу претендентов на награду уступив лишь кабельному гиганту HBO. И кто бы там что ни пророчил, в ближайшее время останавливаться на достигнутом, по словам представителей Netflix, они не собираются.