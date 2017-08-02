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«Вышибала: Эпический замес» — дублированный трейлер и постер

Сиквел знаменитого «Вышибалы» с подзаголовком «Эпический замес» обзавёлся дублированным трейлером и локализованным постером, где среди прочих красуется и наш скромный логотип.

Продолжение канадской спортивной комедии Джея Барушеля расскажет о грандиозном возвращении на лёд обладателя могучих кулаков Дага Глатта в исполнении Шона Уильяма Скотта. Остальные хорошо знакомые зрителям персонажи сумасшедшей хоккейной истории тоже на месте: к своим ролям вернулись Ким Коутс, Лив Шрайбер, Марк-Андре Гронден, Элисон Пилл и другие.

В российский прокат «Вышибала: Эпический замес» выходит 31 августа.

 
 

Постер:

Постеры фильма «Вышибала: Эпический замес»
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Темы
 
Видео Вышибала: Эпический замес
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