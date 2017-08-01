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В сборник .hack//G.U. Last Recode войдёт новая глава

Bandai Namco анонсировала, что в сборник .hack//G.U. Last Recode войдут не только три jRPG с PS2 (Rebirth, Reminisce и Redemption), но и четвёртая история, названная The Dreaming Snakes that Make the World Turn. Сомнительно, что новая глава окажется равной по длине трём предшествующим, но сам факт добавления ещё одного сюжета к сборнику не может не радовать. Особенно если вы фанат серии .hack, которому пришлось много лет дожидаться нового контента не из числа игр для мобилочек.

В Японии .hack//G.U. Last Recode выйдет 1 ноября. Западная версия должна поступить в продажу до конца года. Платформы — PC и PS4.

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.hack//G.U. Last Recode (PC, PlayStation 4)
 15 июняАнонс сборника-переиздания .hack//G.U. Last Recode
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Анонс сборника-переиздания .hack//G.U. Last Recode

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