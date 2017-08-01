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Первоисточники: deadline.comdeadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Народ требует отмены сериала про рабство от создателей «Игры престолов»

Шумиха вокруг «Игры престолов» не утихает. На сей раз досталось третьему эпизоду фэнтезийной саги, яростно атакованному хештегом #NoConfederate во время показа в Штатах. Акция состоялась в знак протеста против будущего сериала Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса «Конфедерация». Хештег мгновенно возглавил тренды «Твиттера» в США и занял второе место в мировом топе. Зачинщицей кампании оказалась активистка Эйприл Рейн, стоявшая у истоков другой антирасистской инициативы — #OscarsSoWhite в 2015 году.

Анонсированная две недели назад драма Бениоффа и Уайсса покажет альтернативный исход гражданской войны в США, когда южные штаты успешно вышли из состава конфедерации и сохранили рабство. Возмущённые и обиженные до глубины души афроамериканцы требуют руководство HBO свернуть проект. Мол, как эти двое посмели даже вообразить подобное. Тут же шоураннерам припомнили и отсутствие темнокожих на ключевых ролях в «Игре престолов» — дискриминация налицо. И вообще, нет никакого доверия к создателям, за шесть сезонов ни разу не поднявшим расовый вопрос.

В ответ HBO выпустил официальное заявление с глубочайшими извинениями за прямоту, с какой была подана новость, и сожалениями о том, что в столь чувствительном вопросе анонсу не хватило деликатности. Руководство канала заверило: проект ни в коем случае не будет защищать рабство или поддерживать идею превосходства белых. Вдобавок действие сериала развернётся в наши дни, поэтому никаких кнутов и плантаций.

Бениофф и Уайсс выступают сценаристами и шоураннерами проекта. В качестве исполнительных продюсеров к ним примкнули Нишель Трембл Спэллман («Правосудие», «Хорошая жена») и Малькольм Спэллман («Империя»), которые, к слову, оба афроамериканцы.

Что ж, посмотрим, возымеют ли необходимый эффект доводы канала.

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Конфедерация
 20 июляСоздатели «Игры престолов» снимут сериал об альтернативной истории США 31 июляХакеры добрались до седьмого сезона «Игры престолов» 13 июляHBO и Джордж Мартин работают над экранизацией книги Ннеди Окорафор «Кто боится смерти»
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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