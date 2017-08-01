Спецэффекты продолжений «Аватара» стоимостью в миллиард

Режиссёр Джеймс Кэмерон подключил боевых товарищей из Weta Digital — компании по производству визуальных эффектов — к производству продолжений «Аватара». Команда специалистов с приличным количеством «Оскаров» получит в районе одного миллиарда долларов, чтобы в очередной раз расширить границы возможного по части компьютерных спецэффектов (миллиард придётся потратить на все следующие четыре фильмы франчайза).

Кэмерон считает:

Вклад Weta Digital в эту историю невообразим. С тех пор, как мы сняли «Аватара», студия Weta продолжала доказывать, что она — лучшая, производя лучшую анимацию и самые реалистичные эффекты в мире. Разумеется, это значит, что мы готовы пойти ещё дальше.

В Weta Digital тоже считают сиквелы «Аватара» — идеальными проектами, потому что они помогают улучшать киноязык, изобретать новый нарратив в неповторимо богатой вселенной Джеймса Кэмерона. Дескать, столько прухи подваливает крайне редко.

«Аватар 2» выходит в декабре 2020 года.