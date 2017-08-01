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BioWare Montreal пришёл конец

Простите нам этот желтоватый заголовок, но очень уж приятно насмехаться над создателями Mass Effect: Andromeda при любом удобном случае. К тому же мы не врём: история студии BioWare Montreal действительно подошла к концу. Просто EA не стала выгонять на мороз её работников, вместо этого перекинув их в студию Motive, возглавляемую Джейд Рэймонд. Хорошая новость — отныне труды жителей Монреаля не смогут портить карму когда-то культовой студии, известной своими RPG. Плохая новость — теперь они будут помогать с синглом Star Wars Battlefront II и до сих пор безымянной «Игры по Star Wars в стиле Uncharted».

Впрочем, то, что эта команда не способна функционировать самостоятельно, ещё не значит, что из них выйдут плохие подчинённые для уже сложившейся студии. В конце концов, их мультиплеерную часть Mass Effect 3 игроки приняли достаточно тепло.

Новость на этом заканчивается, но мы всё-таки не удержимся и опубликуем ещё один ролик с подборкой анимационных перлов из оригинального релиза Mass Effect: Andromeda. Простимся со студией, вспомнив её наследие, так сказать.

 
 
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Темы
 
Видео Mass Effect: Andromeda (PC, PlayStation 4, Xbox One) Star Wars Battlefront II (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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