Сокращения в студии, создавшей Mass Effect: Andromeda

Похоже, справедливость восторжествовала. Если верить источникам сайта Kotaku (а они этого обычно заслуживают), то у ответственной за Mass Effect: Andromeda студии BioWare Montreal начались тяжёлые деньки. Студию сократили, часть работников перекинули к соседям из Motive Studios для помощи с Star Wars Battlefront II, а оставшихся граждан посадили заниматься дальнейшим исправлением Andromeda (в основном мультипллера) и поддержкой проекта Dylan от основной команды BioWare. А полноценных самостоятельных игр от BioWare Montreal мы, похоже, больше не увидим.

Впрочем, есть у этой ситуации и обратная сторона: кармическое воздаяние бьёт широко и вместе со студией оно захватило ни в чём не повинный франчайз. Да, дальнейшие работы над вселенной Mass Effect были остановлены на неопределённый срок, чтобы люди смогли забыть недавний печальный опыт и как следует соскучиться по временам, когда это была одна из лучших космофантастических серий на районе. И ведь не сказать, что этот шаг сколь-нибудь неразумен. Но всё-таки обидно. Mass Effect заслуживал большего.