Сериал по «Тёмной башне» намного ближе к романам, чем фильм

В преддверии выхода на большие экраны фантастического боевика «Тёмная башня» по культовой серии романов Стивена Кинга режиссёр и сосценарист картины Николай Арсель напомнил, что сериал по вселенной «Башни» не только не забыт, но и находится в активной разработке.

Если фильм официально наречён псевдосиквелом литературного первоисточника, который вдобавок позволит познакомить с вселенной Стрелка не читавших книг зрителей, то сериал будет придерживаться канона и поможет заполнить сюжетные лакуны между событиями полнометражки и фабулой книжного цикла, повествующей о бессчётных битвах Роланда Дискейна и Человека в чёрном.

Об этом и другом Николай Арсель рассказал в недавнем интервью изданию IndieWire:

Сценарий написан. Я участвовал в обсуждении идеи первого сезона, пилотного эпизода и второй серии, а ещё помогал писать сценарий пилота. Будет круто. Самое захватывающее во всём это то, что фильм создавался как пролог, как отдельная кинокартина, которая вроде как может существовать сама по себе, а вот сериал, над которым мы параллельно работали, в этом смысле абсолютно каноничен.

Утверждая, что грядущий телепроект максимально близок к первоисточнику, Аресль не забыл упомянуть о сюжете:

Мы отправимся в прошлое. Повествование очень тесно связано с событиями «Колдуна и кристалла» и частично — со «Стрелком». Было здорово быть более прямолинейными, вроде: «Окей, сейчас мы можем прямо следовать сюжетной линии и описывать персонажей такими, какими они предстают в романах».

Четвёртая книга цикла «Колдун и кристалл» о юности главного героя представляет собой историю внутри истории, где есть место для двух ипостасей Роланда Дискейна — едва получившего револьверы подростка и взрослого Стрелка, что, по словам сосценариста и продюсера картины Акивы Голдсмана, позволит исполнителю главной роли Идрису Эльбе появиться в сериале.

Производственные компании MRC и Sony Pictures готовы профинансировать первый сезон длительностью от 10 до 13 серий, однако официального объявления о начале производственного процесса ещё не было.