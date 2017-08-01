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КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Сериал по «Тёмной башне» намного ближе к романам, чем фильм

В преддверии выхода на большие экраны фантастического боевика «Тёмная башня» по культовой серии романов Стивена Кинга режиссёр и сосценарист картины Николай Арсель напомнил, что сериал по вселенной «Башни» не только не забыт, но и находится в активной разработке.

Если фильм официально наречён псевдосиквелом литературного первоисточника, который вдобавок позволит познакомить с вселенной Стрелка не читавших книг зрителей, то сериал будет придерживаться канона и поможет заполнить сюжетные лакуны между событиями полнометражки и фабулой книжного цикла, повествующей о бессчётных битвах Роланда Дискейна и Человека в чёрном.

Об этом и другом Николай Арсель рассказал в недавнем интервью изданию IndieWire:

Сценарий написан. Я участвовал в обсуждении идеи первого сезона, пилотного эпизода и второй серии, а ещё помогал писать сценарий пилота. Будет круто. Самое захватывающее во всём это то, что фильм создавался как пролог, как отдельная кинокартина, которая вроде как может существовать сама по себе, а вот сериал, над которым мы параллельно работали, в этом смысле абсолютно каноничен.

Утверждая, что грядущий телепроект максимально близок к первоисточнику, Аресль не забыл упомянуть о сюжете:

Мы отправимся в прошлое. Повествование очень тесно связано с событиями «Колдуна и кристалла» и частично — со «Стрелком». Было здорово быть более прямолинейными, вроде: «Окей, сейчас мы можем прямо следовать сюжетной линии и описывать персонажей такими, какими они предстают в романах».

Четвёртая книга цикла «Колдун и кристалл» о юности главного героя представляет собой историю внутри истории, где есть место для двух ипостасей Роланда Дискейна — едва получившего револьверы подростка и взрослого Стрелка, что, по словам сосценариста и продюсера картины Акивы Голдсмана, позволит исполнителю главной роли Идрису Эльбе появиться в сериале.

Производственные компании MRC и Sony Pictures готовы профинансировать первый сезон длительностью от 10 до 13 серий, однако официального объявления о начале производственного процесса ещё не было.

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Тёмная башня
 21 сентября 2016 годаСериал по «Тёмной башне» Стивена Кинга — в планах 25 июля«Тёмная башня» — телеролик с отсылками и постеры 10 июля«Тёмная башня» — второй трейлер
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