Сложная история создания фильма «Тёмная башня»

Издание Variety накануне выхода фильма «Тёмная башня» решило подгадить киношникам. Если верить источникам журналистов, то экранизация Стивена Кинга рождалась в ужасных муках.

Между собой плохо ладили две производственные компании — студии Sony и MRC: во время съёмок постоянно существовали два конкурирующих центра силы. Обе структуры разделили траты между собой, но у MRC было «право на убийство» во всём, начиная с маркетинговой кампании и заканчивая финальным монтажом фильма. Если MRC не нравился трейлер, то его приходилось делать с нуля и возможностей для консенсуса практически не наблюдалось. Это привело к ситуации переизбытка лидерства, у Стивена Кинга тоже было право вето почти на все аспекты фильма, иначе бы студии экранизировали фигу с маслом.

После того, как режиссёр Николай Арсель представил свою версию художественной картины, все участники схватились за сердце, дескать, всё оказалось настолько плохо. Продюсеры Том Ротман и Моди Вичик даже хотели нанять более опытного кинодела для того, чтобы избежать трагедии. Но (внимание!) отказались от этой идеи из-за дороговизны.

«Тёмная башня» провалилась на тестовых просмотрах — зрители не понимали мифологию вселенной. Шесть миллионов долларов потратили на пересъёмки, чтобы лучше объяснить причину ненависти Роланда (Эльба) к Уолтеру (Макконахи), также постарались улучшить магический сеттинг Срединного мира. Лишняя сложность повествования была изъята при монтаже, чтобы «Тёмная башня» лучше укладывалась в головах среднестатистических зрителей.

Результаты всего перечисленного попадут в кино уже завтра.