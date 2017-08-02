Джон Бойега описал дальнейшую судьбу принцессы Леи в «Звёздных войнах»

У «Звёздных войн: Эпизода IX» появился новый сценарист — английский драматург Джек Торн. Ранее над сюжетом работали режиссёр фильма Колин Треворроу со своим товарищем Дереком Коннолли.

Кино выходит 24 мая 2019 года и о нём ничего неизвестно. Разве что в истории создания уже присутствует небольшой скандальчик: недавно в прокат вышел фильм Треворроу «Книга Генри», собрал урожай негативных отзывов и фанаты вселенной дедушки Лукаса побежали писать петиции с призывом найти постановщика получше. Но студия Lucasfilm, понятное дело, проигнорировала поклонников, да и режиссёров там обычно меняют позже — на более позднем этапе производства.

Есть ещё реплика актёра Джона Бойеги по поводу судьбы Принцессы Леи в «Последних джедаях»:

У нас много совместных сцен в восьмом эпизоде. Мы удивительно красивым способом прощаемся с её персонажем. Она всё равно остаётся живой в этом франчайзе, в каком то смысле, она будет жить вечно.

Одержимые люди вполне могут разглядеть здесь жирный намёк (Лея превращается в Призрака Силы или её замораживают в карбоните?).

Узнаем, когда выйдет фильм — в декабре этого года.