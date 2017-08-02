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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ной Бин пополнил актёрский состав «Ясновидца»

Ной Бин («12 обезьян», «Схватка») получил постоянную роль во втором сезоне криминальной драмы «Ясновидец». Он присоединился к основному актёрскому составу, включающему Джеффри Донована, Кади Стрикленд, Изабеллу Росселлини, Энгуса Сэмпсона, Дэвида Зейеса, Сьюзан Миснер, Дилана Шмида и Хавану Гуппи.

Это история об опытном мошеннике Чарли Хэверфорде (Донован), работающем на крупнейший в этом бизнесе криминальный клан Лос-Анджелеса. Стукнувшись головой по вине разозлённого бойфренда одной из клиенток, он внезапно начинает переживать видения, которые причудливым образом воплощаются в жизнь.

Ною Бину досталась роль Фостера Хилберна — амбициозного помощника окружного прокурора и по совместительству отца-одиночки. Хилберн планирует расправиться с румынскими мафиози и пытается вынудить Риту (Росселлини) пойти на сотрудничество.

Дэвида Хаджинса («Родители», «Огни ночной пятницы») на посту шоураннера сменил Джон Шибан («Во все тяжкие», «Сверхъестественное»). Создатель сериала — Лесли Боэм («За пределами»). В исполнительных продюсерах помимо Шибана и Боэма числятся Марк Джонсон, Мелисса Бернштейн и Лариса Кондраки.

Десятисерийный второй сезон «Ясновидца» станет доступен для просмотра на стриминговом сервисе Hulu 6 декабря.

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