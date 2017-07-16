Пилот сериала «Локки и ключ» сменил режиссёра

Многострадальная адаптация графического романа Джо Хилла «Локки и ключ» (Locke & Key) столкнулась с очередной преградой. Наконец найдя пристанище в лице потокового сервиса Hulu, проект вынужден был искать замену главному постановщику.

Режиссёр пилотного эпизода Скотт Дерриксон (фильмы «Доктор Стрэндж», «Шесть демонов Эмили Роуз») не сможет исполнить свои обязанности из-за конфликта графиков с другим телевизионным проектом — «Сквозь снег». Его место займёт режиссёр новой экранизации романа Стивена Кинга «Оно» Андрес Мускетти.

Мистический триллер поведает историю семью Локки, после трагической гибели отца перебравшейся в семейное поместье Дом Ключей (Keyhouse) в городке Лавкрафт, штат Массачусетс. Найдя в доме магические ключи от порталов в другие миры, два брата и сестра Локки и не подозревали, что тем самым привлекли чудовище, которое очень хочет заполучить эти ключи.

Новый постановщик проекта Андрес Мускетти выступит исполнительным продюсером наряду со своей сестрой Барбарой Мускетти, автором оригинала и адаптации Джо Хиллом, а также шоураннером проекта Карлтоном Кьюзом («Штамм», «Мотель Бейтсов») и Линдси Спрингер.