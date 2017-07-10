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Oculus Rift и Oculus Touch опять подешевели

Компания Oculus всё-таки заметила, что запущенная ей гонка VR-вооружений складывается отнюдь не в её пользу, и пошла на отчаянный шаг: объявила пусть временную, но всё равно внушительную 33-процентную скидку на наборы из шлема Oculus Rift и контроллеров Oculus Touch.

Теперь вместо $ 600 бандл будет стоить $ 400, что даже дешевле, чем PlayStation VR — Sony за схожий по функционалу набор просит $ 500.

Напомним, кстати, что Oculus уже снизила цены на свои устройства всего несколько месяцев назад — до марта Oculus Rift стоил 600 долларов без контроллеров, а с ними — все $ 800. Удешевление в два раза — это вам не шуточки. Скорее уж это признак изначально упоротого ценника, который чуть не похоронил девайс.

Так или иначе: скидка продлится полтора месяца, причём на время акции Oculus удешевила не только свой шлем, но и игры для него. Ещё бы компьютеры подходящей мощности отдавали с такими же скидками — цены бы этой акции не было.

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