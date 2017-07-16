«Нарки»: дата выхода третьего сезона и первый тизер

Потоковый сервис Netflix определился с датой выхода третьего сезона криминальной драмы Нарки — новые серии будут доступны для подписчиков уже 1 сентября. Основанный на реальных событиях сериал рассказывает о трудовых буднях Управления по борьбе с наркотиками во времена Пабло Эскобара — самого крупного наркобарона в истории и главу печально известного Медельинского кокаинового картеля.

Однако в новом сезоне по понятным причинам всё внимание будет сосредоточено на другом крупном колумбийском картеле — Кали, в отличие от организации Эскобара предпочитающего по-тихому подкупать чиновников и держаться подальше от новостных заголовков.

Педро Паскаль уже точно вернётся в роли Хавьера Пеньи. К нему присоединятся Дамиан Алькасар, Франциско Дэнис, Альберто Амман, Пепе Рапазоте, Матиас Варела, Майкл Сталь-Дэвид, Мэтт Вилан, Мигель Анхель Сильвестре, Керри Бише и Артуро Кастро. А вот Бойд Холбрук, исполнивший роль агента Мёрфи, проект покинул.

Исполнительными продюсерами проекта по-прежнему выступают Жозе Падилья («Элитный отряд») и Эрик Ньюман («Хемлок Гроув»). Производством занимается Gaumont Television, и уже есть первый тизер третьего сезона: