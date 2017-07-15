Братья Руссо срежиссируют криминальную драму для FX

На днях завершились съёмки фильма «Мстители: Война бесконечности», и совсем скоро должно начаться производство четвёртой части «Мстителей». Но даже в таком плотном графике режиссёры обоих фильмов братья Энтони и Джо Руссо («Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние») находят время на телевизионные постановки.

В их активе уже имеются и комедия, и несколько адаптаций комиксов, и экранизация игры Little Nightmares. Теперь к ним добавится криминальная драма, над которой они поработают вместе с создателем «Ходячих мертвецов» Дэвидом Альпертом и шоураннером «Легиона» и «Фарго» Ноем Хоули.

Проект под рабочим названием «Злой гений» (The Mastermind) станет адаптацией серии рассказов американского журналиста и cооснователя журнала Atavist Эвана Рэтлиффа и поведает правдивую историю программиста Пола Ле Ру, ставшего сначала боссом криминального картеля, а позже — информатором Управления по борьбе с наркотиками.

Энтони и Джо Руссо выступят режиссёрами сериала, а также его исполнительными продюсерами наряду с Ноем Хоули и Дэвидом Альпертом. Производственный процесс возьмут на контроль студии 26 Keys и Skybound Entertainment Роберта Киркмана.