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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

Объявлены номинанты на премию «Эмми»

Вчера в Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Эмми» — главную премию в мире сериалов. Лидером по количеству номинаций ожидаемо стал сериал-открытие прошлого года «Мир Дикого Запада», заполучив в общей сложности 22 номинации (включая технические). Ему дышат в спину другие отличившиеся новички 2016 года – «Очень странные дела» и «Вражда» (по 18 номинаций). В 17 категориях отмечена комедия-ветеран «Вице-президент», в 16 – «Большая маленькая ложь» и «Фарго». Полному игнорированию «Игры престолов» есть простое объяснение: виноват не злой умысел, а поздний старт нового сезона.

Церемония вручения наград состоится 17 сентября под чутким руководством Стивена Колберта.

Список номинантов в основных категориях выглядит так (в скобках указаны победители прошлого года):

Лучший драматический сериал («Игра престолов»)

Лучший актер в драматическом сериале (Рами Малек)

Лучшая актриса в драматическом сериале (Татьяна Маслани)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале (Бен Мендельсон)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале (Мэгги Смит)

Лучший приглашенный актер в драматическом сериале (Хэнк Азария)

Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале (Марго Мартиндейл)

Лучший комедийный сериал («Вице-президент»)

Лучший актер в комедийном сериале (Джеффри Тэмбор)

Лучшая актриса в комедийном сериале (Джулия Луис-Дрейфус)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале или шоу (Луи Андерсон)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу (Кейт Маккиннон)

Лучший приглашенный актер в комедийном сериале или шоу (Питер Сколари)

Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале или шоу (Тина Фей и Эми Полер)

Лучший мини-сериал («Американская история преступлений»)

Лучший телефильм

Лучший актер в мини-сериале или телефильме (Кортни Б. Вэнс)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме (Сара Полсон)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме (Стерлинг К. Браун)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме (Реджина Кинг)

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