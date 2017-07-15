Объявлены номинанты на премию «Эмми»

Вчера в Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Эмми» — главную премию в мире сериалов. Лидером по количеству номинаций ожидаемо стал сериал-открытие прошлого года «Мир Дикого Запада», заполучив в общей сложности 22 номинации (включая технические). Ему дышат в спину другие отличившиеся новички 2016 года – «Очень странные дела» и «Вражда» (по 18 номинаций). В 17 категориях отмечена комедия-ветеран «Вице-президент», в 16 – «Большая маленькая ложь» и «Фарго». Полному игнорированию «Игры престолов» есть простое объяснение: виноват не злой умысел, а поздний старт нового сезона.
Церемония вручения наград состоится 17 сентября под чутким руководством Стивена Колберта.
Список номинантов в основных категориях выглядит так (в скобках указаны победители прошлого года):
Лучший драматический сериал («Игра престолов»)
- «Лучше звоните Солу»
- «Корона»
- «Рассказ служанки»
- «Карточный домик»
- «Очень странные дела»
- «Это мы»
- «Мир Дикого Запада»
Лучший актер в драматическом сериале (Рами Малек)
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Энтони Хопкинс, «Мир Дикого Запада»
- Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
- Мэттью Риз, «Американцы»
- Лив Шрайбер, «Рэй Донован»
- Кевин Спейси, «Карточный домик»
- Майло Вентимилья, «Это мы»
Лучшая актриса в драматическом сериале (Татьяна Маслани)
- Виола Дэвис, «Как избежать наказания за убийство»
- Клер Фой, «Корона»
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
- Кери Рассел, «Американцы»
- Эван Рэйчел Вуд, «Мир Дикого Запада»
- Робин Райт, «Карточный домик»
Лучший актер второго плана в драматическом сериале (Бен Мендельсон)
- Джонатан Бэнкс, «Лучше звоните Солу»
- Джон Литгоу, «Корона»
- Мэнди Пэтинкин, «Родина»
- Дэвид Харбор, «Очень странные дела»
- Рон Сепас Джонс, «Это мы»
- Джеффри Райт, «Мир Дикого Запада»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале (Мэгги Смит)
- Энн Дауд, «Рассказ служанки»
- Самира Уайли, «Рассказ служанки»
- Узо Адуба, «Оранжевый – хит сезона»
- Милли Бобби Браун, «Очень странные дела»
- Крисси Мец, «Это мы»
- Тэнди Ньютон, «Мир Дикого Запада»
Лучший приглашенный актер в драматическом сериале (Хэнк Азария)
- Бен Мендельсон, «Родословная»
- Б.Д. Вонг, «Мистер Робот»
- Хэнк Азария, «Рэй Донован»
- Денис О'Хэр, «Это мы»
- Брайан Тайри Генри, «Это мы»
- Джералд Макрейни, «Это мы»
Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале (Марго Мартиндейл)
- Элисон Райт, «Американцы»
- Алексис Бледел, «Рассказ служанки»
- Сисели Тайсон, «Как избежать наказания за убийство»
- Энн Дауд, «Оставленные»
- Лаверн Кокс, «Оранжевый – хит сезона»
- Шеннон Пёрсер, «Очень странные дела»
Лучший комедийный сериал («Вице-президент»)
- «Атланта»
- «Черноватый»
- «Мастер не на все руки»
- «Американская семейка»
- «Кремниевая долина»
- «Несгибаемая Кимми Шмидт»
- «Вице-президент»
Лучший актер в комедийном сериале (Джеффри Тэмбор)
- Энтони Андерсон, «Черноватый»
- Азис Ансари, «Мастер не на все руки»
- Зак Галифаниакис, «Баскетс»
- Дональд Гловер, «Атланта»
- Уильям Х. Мэйси. «Бесстыдники»
- Джеффри Тэмбор, «Очевидное»
Лучшая актриса в комедийном сериале (Джулия Луис-Дрейфус)
- Памела Адлон, «Перемены»
- Джейн Фонда, «Грейс и Фрэнки»
- Эллисон Джэнни, «Мамочка»
- Элли Кемпер, «Несгибаемая Кимми Шмидт»
- Джулия Луис-Дрейфус, «Вице-президент»
- Трэйси Эллис Росс, «Черноватый»
- Лили Томлин, «Грейс и Фрэнки»
Лучший актер второго плана в комедийном сериале или шоу (Луи Андерсон)
- Луи Андерсон, «Баскетс»
- Тай Бурелл, «Американская семейка»
- Алек Болдуин, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Титут Бёрджесс, «Несгибаемая Кимми Шмидт»
- Тони Хейл, «Вице-президент»
- Мэтт Уолш, «Вице-президент»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу (Кейт Маккиннон)
- Лесли Джонс, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Кейт Маккиннон, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Ванесса Байер, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Кэтрин Хан, «Очевидное»
- Джудит Лайт, «Очевидное»
- Анна Кламски, «Вице-президент»
Лучший приглашенный актер в комедийном сериале или шоу (Питер Сколари)
- Риз Ахмед, «Девчонки»
- Мэттью Риз, «Девчонки»
- Дэйв Шаппелл, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Лин-Мануэль Миранда, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Том Хэнкс, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Хью Лори, «Вице-президент»
Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале или шоу (Тина Фей и Эми Полер)
- Ванда Сайкс, «Черноватый»
- Кэрри Фишер, «Катастрофа»
- Бекки Энн Бэйкер, «Девчонки»
- Анджела Бассетт, «Мастер не на все руки»
- Кристен Уиг, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Мелисса Маккарти, «Субботним вечером в прямом эфире»
Лучший мини-сериал («Американская история преступлений»)
Лучший телефильм
- «Чёрное зеркало» (серия «Сан Джуниперо»)
- «Многоцветное Рождество Долли Партон: Круг любви»
- «Шерлок» (серия «Лживый детектив»)
- «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс»
- «Лжец, Великий и Ужасный»
Лучший актер в мини-сериале или телефильме (Кортни Б. Вэнс)
- Риз Ахмед, «Однажды ночью»
- Бенедикт Камбербэтч, «Шерлок» (серия «Лживый детектив»)
- Роберт Де Ниро, «Лжец, Великий и Ужасный»
- Юэн Макгрегор, «Фарго»
- Джеффри Раш, «Гений»
- Джон Туртурро, «Однажды ночью»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме (Сара Полсон)
- Кэрри Кун, «Фарго»
- Фелисити Хаффман, «Американское преступление»
- Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»
- Джессика Лэнг, «Вражда»
- Сьюзен Сарандон, «Вражда»
- Риз Уизерспун, «Большая маленькая ложь»
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме (Стерлинг К. Браун)
- Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»
- Дэвид Тьюлис, «Фарго»
- Альфред Молина, «Вражда»
- Стэнли Туччи, «Вражда»
- Билл Кэмп, «Однажды ночью»
- Майкл Кеннет Уильямс, «Однажды ночью»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме (Реджина Кинг)
- Реджина Кинг, «Американское преступление»
- Лора Дерн, «Большая маленькая ложь»
- Шейлин Вудли, «Большая маленькая ложь»
- Джуди Дэвис, «Вражда»
- Джеки Хоффман, «Вражда»
- Мишель Пфайффер, «Лжец, Великий и Ужасный»