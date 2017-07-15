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Just Cause 3 вот-вот получит мультиплеер

Моды, гордость PC-гейминга и немаловажный аргумент борцов с консолями, вот-вот «спасут» очередную игру. 20 июля Just Cause 3 получит давно обещанный мультиплеерный мод. Ну, технически он существует уже полгода, но всё это время созданный фанатами сетевой режим пребывал в стадии бета-теста. Теперь же его вполне официально выпускают в Steam.

Мод позволит игрокам настраивать сервера по своему вкусу, создавать уникальные соревновательные режимы и просто развлекаться по полной. А в уже запланированной версии 1.1 туда добавят ачивки, возможность менять внешность персонажа и многое другое.

 
 
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Видео Just Cause 3 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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