Основатель Oculus Палмер Лаки финансирует взлом Oculus Rift

То ли в этом виновата злопамятность, то ли искренняя любовь к VR-индустрии, но основатель Oculus Палмер Лаки закинул 2000 долларов на Patreon человеку, создающему Revive — программу, позволяющую использовать шлемы HTC Vive для запуска эксклюзивов Oculus Rift.

Во время президентских выборов в США Палмер Лаки был на стороне Трампа и даже финансировал интернет-нападки на Хиллари Клинтон, за что и был уволен из Oculus и Facebook. Являются ли 2000 в поддержку программы, которую Oculus объявили всячески порицаемым «взломом», плевком в сторону бывших работодателей? Очень может быть. Или Палмер Лаки искренне хочет, чтобы на место гонки VR-технологий пришло сотрудничество с целью приближения того светлого будущего, когда ценность VR-шлемов станет очевидна всем пользователям компьютеров на свете — этого тоже нельзя исключать. Тем более что деньги у Лаки уже есть — можно и об искусстве подумать.

Опасно быть Oculus, в общем. То Zenimax сотни миллионов отсудит, то бывший основатель начнёт работать против тебя, а продажи Rift уступают всем основным конкурентам...