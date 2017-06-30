 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Манга «Форма голоса»: Российское издание Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва» «Рыцари „Сидонии“» и «Блейм!» получат продолжения Spider-Man — 9 минут зрелищного геймплея «Яндекс.Такси» профинансирует кино про себя
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Основатель Oculus Палмер Лаки финансирует взлом Oculus Rift

То ли в этом виновата злопамятность, то ли искренняя любовь к VR-индустрии, но основатель Oculus Палмер Лаки закинул 2000 долларов на Patreon человеку, создающему Revive — программу, позволяющую использовать шлемы HTC Vive для запуска эксклюзивов Oculus Rift.

Во время президентских выборов в США Палмер Лаки был на стороне Трампа и даже финансировал интернет-нападки на Хиллари Клинтон, за что и был уволен из Oculus и Facebook. Являются ли 2000 в поддержку программы, которую Oculus объявили всячески порицаемым «взломом», плевком в сторону бывших работодателей? Очень может быть. Или Палмер Лаки искренне хочет, чтобы на место гонки VR-технологий пришло сотрудничество с целью приближения того светлого будущего, когда ценность VR-шлемов станет очевидна всем пользователям компьютеров на свете — этого тоже нельзя исключать. Тем более что деньги у Лаки уже есть — можно и об искусстве подумать.

Опасно быть Oculus, в общем. То Zenimax сотни миллионов отсудит, то бывший основатель начнёт работать против тебя, а продажи Rift уступают всем основным конкурентам...

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Двуликий Голливуд — актёры, ставшие режиссёрами
 
Кино Тизер фильма «Мелководье»
 
Кино Роберт Дауни-младший согласен на «Железного человека 4»
 
Кино Промо-ролик с официального сайта фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Кино Брюс Уиллис поддержал идею приквела «Крепкого орешка»
 
Кино Трейлер фильма «Бэтмен против Супермена» с рейтингом R
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика