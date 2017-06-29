«Куд Вафтер» идёт на краудфандинг

Твиттер компании Visual Arts официально подтвердил существование проекта аниме-экранизации визуальной новеллы студии Key «Куд Вафтер» (Kud Wafter) — последней существующей игры студии, у которой есть плашка «только для взрослых» (ну и ещё спин-оффа другой новеллы, «Маленькие охотники», получившей в своё время два полноценных телевизионных сезона и несколько OVA). Правда, есть нюанс: аниме будет профинансирована на неназванной площадке посредством краудфандинга. Довольно неожиданный поворот, учитывая, что большинство работ Key были и без того успешно экранизированы в самых разных форматах. Но с чего-то ведь надо начинать?

История рассказывает о романтических отношениях двух героев «Маленьких охотников» — протагониста Рики Наое и Кудрявки Ноуми, а также о группе новых персонажей. После школьного летнего похода друзья наших героев уезжают по домам на каникулы, а сами протагонисты остаются проживать в общежитиях. Однако вскоре из-за проблем с водопроводом в мужской общаге Рики остаётся без жилья, так что Кудрявка решает ему помочь — предлагает на время ремонта пожить в её комнате, благо сожителя у неё нет. Теперь им приходится сожительствовать, скрывая ото всех этот запрещённый правилами факт, покуда на школьной территории разворачиваются интересные события…

Производством будет заниматься студия J.C. Staff, которая прежде работала над экранизациями «Маленьких охотников».