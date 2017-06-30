StarCraft Remastered — дата выхода, цена и трейлер

Наконец-то появилась точная дата выхода StarCraft Remastered — перерисованной и обновлённой версии культовой стратегии 1998 года. А вместе с датой выхода StarCraft Remastered студия Blizzard анонсировала цену переиздания и выложила новенький трейлер.

Дата выхода StarCraft Remastered — 14 августа.

Цена игры — 15 долларов (600 рублей).

А для тех, кто пропустил оригинальную новость об анонсе StarCraft Remastered, повторяем список особенностей:

Поддержка разрешений вплоть до 4K;

Перерисованные спрайты и интерфейс, трепетно сохраняющие внешний вид оригиналов;

Бонусные скины зданий за предзаказ: Корхальский командный центр, нексус Айура и улей Чара;

Отреставрированные или перезаписанные музыка и диалоги;

Поддержка всевозможных современных функций типа хранения в облаке сейвов; повторов, настроек и самодельных карт или привязки к сервисам Blizzard для более удобной сетевой игры и получения обновлений;

Новые иллюстрации к сюжетным сценкам между миссиями, чтобы лучше раскрыть истории шести классических кампаний;

Тринадцать языков, включая русский.

Что до трейлера, то не ждите в нём кадров из игры. Этот лайвэкшен с примесью CG нужен, кажется, только для одного: напомнить, что ЦА StarCraft Remastered являются корейцы.