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StarCraft Remastered — дата выхода, цена и трейлер

Наконец-то появилась точная дата выхода StarCraft Remastered — перерисованной и обновлённой версии культовой стратегии 1998 года. А вместе с датой выхода StarCraft Remastered студия Blizzard анонсировала цену переиздания и выложила новенький трейлер.

  • Дата выхода StarCraft Remastered — 14 августа.
  • Цена игры — 15 долларов (600 рублей).

А для тех, кто пропустил оригинальную новость об анонсе StarCraft Remastered, повторяем список особенностей:

  • Поддержка разрешений вплоть до 4K;
  • Перерисованные спрайты и интерфейс, трепетно сохраняющие внешний вид оригиналов;
  • Бонусные скины зданий за предзаказ: Корхальский командный центр, нексус Айура и улей Чара;
  • Отреставрированные или перезаписанные музыка и диалоги;
  • Поддержка всевозможных современных функций типа хранения в облаке сейвов; повторов, настроек и самодельных карт или привязки к сервисам Blizzard для более удобной сетевой игры и получения обновлений;
  • Новые иллюстрации к сюжетным сценкам между миссиями, чтобы лучше раскрыть истории шести классических кампаний;
  • Тринадцать языков, включая русский.

Что до трейлера, то не ждите в нём кадров из игры. Этот лайвэкшен с примесью CG нужен, кажется, только для одного: напомнить, что ЦА StarCraft Remastered являются корейцы.

 
 
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Видео StarCraft Remastered (Mac, PC)
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Подкасты
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