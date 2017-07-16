«RoboMasters: Анимационная версия» — трейлер

RoboMasters — реально существующее соревнование между командами студентов (причём одно из крупнейших в данной сфере), проводящееся китайским производителем дронов и робототехники Da-Jiang Innovations Technology (DJI). Используя собственноручно построенных роботов, команды сражаются на большой арене, захватывая базы и нанося «урон» роботам противника при помощи стреляющих шариками орудий и чувствительных панелей. Раунды сражений напоминают игры в жанре Tower Defense / MOBA, где у каждого из роботов есть «шкала здоровья», по истечении которой он отключается, а на арене находятся power-up-бонусы.