ЕВА-224: Бездомный подкаст

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Содержание
Оценки эпизодов
|01:48 —
|Благодарность спонсорам
|04:18 —
|«7 верных, 3 ошибки» (Nana Maru San Batsu) - 01
|09:25 —
|«В ловушке лжи» (NTR: Netsuzou Trap) - 01
|15:18 —
|«Саюки: Взрывная перезарядка» (Saiyuki Reload Blast) - 01
|17:22 —
|«Героиня поддерживает фрукты» (Action Heroine Cheer Fruits) - 01
|19:45 —
|«Под юбкой скрывался зверь» (Skirt no Naka wa Kedamono Deshita) - 01
|22:47 —
|«Дайв» (DIVE!!) - 01
|26:33 —
|«Магазинчик бойфрендов» (Konbini Kareshi) - 01
|30:19 —
|«18if» (18if) - 01
|35:37 —
|«Ватиканские исследователи чудес» (Vatican Kiseki Chousakan) - 01
|43:04 —
|«Империя Альтаир» (Shoukoku no Altair) - 01
|51:56 —
|«Правитель Хроноса» (Jikan no Shihaisha) - 01
|1:02:54 —
|«Созданное в Бездне» (Made in Abyss) - 01
|1:10:45 —
|«Добро пожаловать в бальный зал» (Ballroom e Youkoso) - 01
|1:19:50 —
|«Монополия моего героя» (Hitorijime My Hero) - 01
|1:26:30 —
|«Директор принцесс» (Princess Principal) - 01
|1:34:46 —
|«Жизнь кентавра» (Centaur no Nayami) - 01
|1:43:48 —
|«А вот и три ангела!» (Tenshi no 3 Piece!) - 01
|1:49:37 —
|«Со своим смартфоном в параллельном мире» (Isekai wa Smartphone to Tomo ni.) - 01
|2:03:28 —
|«Новая игра 2» (New Game!!) - OVA, 01
|2:06:46 —
|«Заядлый игрок» (Kakegurui) - 02
|2:11:49 —
|«Сводники духов: Лисьи свахи» (Enmusubi no Youko-chan) - 02
|2:12:55 —
|«Судьба: Апокриф» (Fate/Apocrypha) - 02
|2:15:46 —
|«Рыцари и магия» (Knight's & Magic) - 02
|2:24:42 —
|«Любовь и ложь» (Koi to Uso) - 02
|2:33:41 —
|«Ресторан из другого мира» (Isekai Shokudou) - 02
|2:30:18 —
|«Утончённая повседневная жизнь в квартире со сверхъестественными существами» (Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou) - 02
|2:36:07 —
|«Театр тьмы 5» (Yami Shibai 5th Season) - 02
|2:38:36 —
|«Дурочка» (Aho Girl) - 02
|2:43:58 —
|«Малолетние бездельники» (Tsurezure Children) - 02
|2:51:44 —
|«Воссоздатели» (Re:CREATORS) - 14
|3:04:09 —
|«Приключение сакуры» (Sakura Quest) - 13-14
|3:08:10 —
|«Ярость Бахамута: Девственная Душа» (Shingeki no Bahamut VIRGIN SOUL) - 14
|3:10:18 —
|«Лиричная волшебница Наноха 3» (Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS) - 10
|3:16:17 —
|«Когда плачут цикады» (Higurashi no Naku Koro ni) - 11
|3:23:38 —
|«Баккано!» (Baccano!!) - 11
|3:31:09 —
|«Охотник х Охотник» (Hunter x Hunter) - 11
|3:38:26 —
|«Горничный в маске» (Kamen no Maid Guy) - 01
|3:43:48 —
|«Чёрная лагуна» (Black Lagoon) - 01
|3:53:33 —
|Вопросы
|4:00:04 —
|Новости
|4:21:01 —
|Благодарности спонсорам
Скачивание
-
- 15
- 2475
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $362 из $400
Ближайшая цель: Топы на разные аниме-темы. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|01:48 —
|Благодарность спонсорам
|04:09 —
|«7 верных, 3 ошибки» (Nana Maru San Batsu) - 01
|09:00 —
|«В ловушке лжи» (NTR: Netsuzou Trap) - 01
|14:40 —
|«Саюки: Взрывная перезарядка» (Saiyuki Reload Blast) - 01
|16:40 —
|«Героиня поддерживает фрукты» (Action Heroine Cheer Fruits) - 01
|19:45 —
|«Под юбкой скрывался зверь» (Skirt no Naka wa Kedamono Deshita) - 01
|22:00 —
|«Дайв» (DIVE!!) - 01
|25:40 —
|«Магазинчик бойфрендов» (Konbini Kareshi) - 01
|29:23 —
|«18if» (18if) - 01
|34:17 —
|«Ватиканские исследователи чудес» (Vatican Kiseki Chousakan) - 01
|41:35 —
|«Империя Альтаир» (Shoukoku no Altair) - 01
|50:14 —
|«Правитель Хроноса» (Jikan no Shihaisha) - 01
|1:01:08 —
|«Созданное в Бездне» (Made in Abyss) - 01
|1:08:47 —
|«Добро пожаловать в бальный зал» (Ballroom e Youkoso) - 01
|1:17:50 —
|«Монополия моего героя» (Hitorijime My Hero) - 01
|1:24:30 —
|«Директор принцесс» (Princess Principal) - 01
|1:32:39 —
|«Жизнь кентавра» (Centaur no Nayami) - 01
|1:41:37 —
|«А вот и три ангела!» (Tenshi no 3 Piece!) - 01
|1:47:22 —
|«Со своим смартфоном в параллельном мире» (Isekai wa Smartphone to Tomo ni.) - 01
|—
|2:04:10 —
|«Заядлый игрок» (Kakegurui) - 02
|2:08:42 —
|«Сводники духов: Лисьи свахи» (Enmusubi no Youko-chan) - 02
|2:09:48 —
|«Судьба: Апокриф» (Fate/Apocrypha) - 02
|2:12:35 —
|«Рыцари и магия» (Knight's & Magic) - 02
|2:21:26 —
|«Любовь и ложь» (Koi to Uso) - 02
|2:28:06 —
|«Ресторан из другого мира» (Isekai Shokudou) - 02
|2:30:18 —
|«Утончённая повседневная жизнь в квартире со сверхъестественными существами» (Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou) - 02
|2:32:41 —
|«Театр тьмы 5» (Yami Shibai 5th Season) - 02
|2:35:08 —
|«Дурочка» (Aho Girl) - 02
|2:40:30 —
|«Малолетние бездельники» (Tsurezure Children) - 02
|2:47:31 —
|«Воссоздатели» (Re:CREATORS) - 14
|3:59:48 —
|«Приключение сакуры» (Sakura Quest) - 13-14
|3:03:48 —
|«Ярость Бахамута: Девственная Душа» (Shingeki no Bahamut VIRGIN SOUL) - 14
|3:05:54 —
|«Лиричная волшебница Наноха 3» (Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS) - 10
|3:11:41 —
|«Когда плачут цикады» (Higurashi no Naku Koro ni) - 11
|3:18:54 —
|«Баккано!» (Baccano!!) - 11
|3:26:20 —
|«Охотник х Охотник» (Hunter x Hunter) - 11
|3:33:25 —
|«Горничный в маске» (Kamen no Maid Guy) - 01
|3:38:39 —
|«Пираты „Чёрной лагуны“» (Black Lagoon) - 01
|3:48:21 —
|Вопросы
|3:54:43 —
|Новости
|4:15:32 —
|Благодарности спонсорам
Скачивание