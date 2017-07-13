Первый эпизод «Касл-Рок» доверили Майклу Аппендалю

Создатели телеантологии «Касл-Рок» по произведениям Стивена Кинга определились с режиссёром премьерного эпизода. Им стал многоопытный Майкл Аппендаль, чей послужной список включает одиннадцать эпизодов «Безумцев», девять – «Американской истории ужасов», шесть – «Рэя Донована», пять – «Фарго» и три – «Легиона».

События психологической хоррор-драмы от Дж. Дж. Абрамса разворачиваются, как намекает название, в загадочном городке Касл-Рок из выдуманной вселенной мастера ужасов – излюбленном месте действия его романов. Эта эпическая сага о свете и тьме объединит в себе мифологию и уникальность повествования лучших работ автора.

Актёрский состав проекта постоянно пополняется и на данный момент включает Андре Холлэнда, Мелани Лински, Билла Скарсгарда, Джейн Леви и Сисси Спейсек.

Исполнительными продюсерами проекта помимо Абрамса и Аппендаля выступят Сэм Шоу, Дастин Томасон, Бен Стефенсон и Лиз Глоцер. Производство доверили Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.

Съёмки десятисерийного первого сезона начнутся уже в этом году, а показывать его в итоге будет потоковый сервис Hulu.