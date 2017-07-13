Ni no Kuni II задержится до января

Ох уж эти переносы с осени одного года на начало следующего. В 2016-м их было столько, что ситуация попахивала абсурдом. Не факт, что в этом году всё повториться, но начало уже положено: издательство Bandai Namco перенесло релиз сказочной jRPG Ni no Kuni II: Revenant Kingdom с 10 ноября на 19 января.

Хорошо хоть эксклюзивом PS4 игра не является (она, подобно изрядной части проектов Bandai Namco последнего времени, выходит как на PS4, так и на PC), а то чувство дежа вю вышло бы слишком навязчивым. А так - просто ещё один перенос дади улучшения качества и доведения разработки до ума.