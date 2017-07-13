Эмбер Стивенс Уэст станет сотрудником Секретного бюро в комедии Fox «Призраки»

Эмбер Стивенс Уэст (фильм «Новый Человек-паук», сериал «Университет») вступила в ряды борцов с паранормальным в новой многосерийной комедии «Призраки» (Ghosted) на телеканале Fox.

Отдел расследований Секретного исследовательского бюро нанимает циника и скептика Лероя Райта (Крэйг Робинсон) и верящего во всякую чертовщину гения Макса Эллисона (Адам Скотт) изучить яркую вспышку сверхъестественной активности в Лос-Анджелесе. Исследуя аномалию, герои открывают куда более серьёзную тайну, грозящую гибелью всему человечеству.

Эмбер Стивенс досталась роль Энни — весёлого и умного технического специалиста Секретного бюро и эксперта по оружию. С одинаковой страстью она верит в идеалы организации и собирает высокотехнологичное оружие для борьбы с непознанным, а также обожает свою собаку, дешёвое вино и телесериалы.

Пилотный эпизод по сценарию Тома Гормикэна («Этот неловкий момент») срежиссировал Джонатан Крисел («Мужчина ищет женщину»). Пилот имел успех и проект получил заказ на полный сезон, шоураннером которого числится Кевин Эттен («Трудоголики»). Производственным процессом заведует 20th Century Fox TV.