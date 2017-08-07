Netflix стал владельцем издательства комиксов Марка Миллара Millarworld

Тонущий в долгах потоковый сервис Netflix прикупил основанное Марком Милларом издательство комиксов Millarworld. Миллар — легендарный создатель культовых персонажей и историй: «Пипец», Kingsman и «Старик Логан».

Вместе Netflix и Миллар завалят подписчиков глобального сервиса своим портфолио из популярных франчайзов путём производства фильмов и сериалов, как для взрослой аудитории, так и для детишек. Разумеется, Millarworld продолжит выработку и публикацию новых историй под крышей Netflix.

Сумма сделки не разглашается, но Netflix утверждает, что все стали свидетелями естественного развития стратегии компании работать напрямую с признанными производителями контента и уникальной интеллектуальной собственности. Делаем вывод, что одного партнёрства с Marvel уже как-то маловато. Очень хочется ещё больше эксклюзивного материала и мирового господства.

К слову, Миллар за свои 8 лет ударного труда в Marvel вдохновил комиксами экранизации типа «Мстителей», «Первого мстителя: Противостояние» и «Логана: Росомаху», которые суммарно собрали около трёх миллиардов долларов.

Уже из-под крыла Millarworld выпорхнули следующие кинопроекты: «Пипец», «Особо опасен» и Kingsman (вместе они собрали около миллиарда).