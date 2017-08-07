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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Дешевые сласти 2» — анонс и новый авторский состав

В свежем выпуске журнала Weekly Shonen Sunday было объявлено о том, что сериал «Дешёвые сласти» (Dagashi Kashi) в следующем году получит сиквел. В журнале также подтвердили, что Аяна Такетацу, озвучивавшая в первом сезоне главную героиню сериала Хотару Щидаре, вернётся к исполнению своей роли, а вот авторский состав у грядущего продолжения несмешной, но фансервисной рекламы различных закусок и кондитерских изделий полностью сменился.

Авторы
Режиссёр Сатощи Кувабара «Ю-Ги-О! Зеал»
Сценарист Маюми Морита
Дизайнер персонажей Нана Миура «Молодой Блэк Джек»
Студия Tezuka Productions

Сюжет повествует о Коконоцу, который отнюдь не горит желанием наследовать конфетный магазин в глухой провинции, как того хочет его отец. Хотару, души не чающая в маленьких кондитерских, как-то объявляется в заведении Коконоцу и, узнав ситуацию, начинает регулярно наведываться с единственной целью — убедить парня изменить решение.

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Дешёвые сласти 2 (Dagashi Kashi 2)
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