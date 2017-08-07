Новости ретро-игр — лучшее за неделю

Super Castlevania IV могла выйти на Mega Drive. Студия Factor 5 рассказывает об этой и других не вышедших на приставке Sega играх.
Русские разработчики делают Resident Evil для Mega Drive. Результат впечатляет — не обошлось даже без 3D-объектов.
Анонсирован ускоритель Vampire V4 для Amiga. Новее, мощнее, современнее и в трёх вариантах.
Вышла Hyperkill — духовная наследница Cybernoid. Эту игру уже не получится пройти за пять минут.
Вышла That Sinking Feeling — аркада от автора журнала ZX Spectrum Gamer. Движок AGD снова в деле — с неплохими результатами.
Life on Mars — PC-ремейк игры с MSX2. Экшен про спасение колонии на Марсе перекочует на PC.
Sudden Burst — стрелялка в стиле Contra для MSX2. Авторы обещают отличный сюжет, пять уровней и профессиональную музыку.
Omelettes for Breakfast — аркадное приготовление омлета на ZX Spectrum. Габриэль Амор сделал ещё одну игру на AGD, которая мало чем отличается от остальных его аркад.
Объявлена дата выхода Night Trap на PC и PS4. Осталось ждать меньше месяца. Количество копий ограничено.
Стартовал конкурс на лучшую спортивную игру для Commodore 64. Обещаны денежные призы, ваучеры на € 5 всем участникам и физическое издание лучшей игры.