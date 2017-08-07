Новости ретро-игр — лучшее за неделю

Super Castlevania IV могла выйти на Mega Drive. Студия Factor 5 рассказывает об этой и других не вышедших на приставке Sega играх.

Русские разработчики делают Resident Evil для Mega Drive. Результат впечатляет — не обошлось даже без 3D-объектов.

Анонсирован ускоритель Vampire V4 для Amiga. Новее, мощнее, современнее и в трёх вариантах.

Вышла Hyperkill — духовная наследница Cybernoid. Эту игру уже не получится пройти за пять минут.

Вышла That Sinking Feeling — аркада от автора журнала ZX Spectrum Gamer. Движок AGD снова в деле — с неплохими результатами.

Life on Mars — PC-ремейк игры с MSX2. Экшен про спасение колонии на Марсе перекочует на PC.

Sudden Burst — стрелялка в стиле Contra для MSX2. Авторы обещают отличный сюжет, пять уровней и профессиональную музыку.

Omelettes for Breakfast — аркадное приготовление омлета на ZX Spectrum. Габриэль Амор сделал ещё одну игру на AGD, которая мало чем отличается от остальных его аркад.

Объявлена дата выхода Night Trap на PC и PS4. Осталось ждать меньше месяца. Количество копий ограничено.