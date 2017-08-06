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Первоисточник: www.ntv.ru Прямая ссылка на новость:

Канал НТВ готовит собственных «Бесстыдников»

Российский телеканал НТВ решил, что он ничуть не хуже забугорных Channel 4 и Showtime, и состряпал наш ответ буржуям — собственных «Бесстыдников». Отечественный вариант культовой драмеди стартует в телеэфире этой осенью.

Место действия — подмосковное Щёлково, где проживает неблагополучная многодетная семья Груздевых. Глава семьи — давно плюнувший на себя и окружающий мир опустившийся отец-одиночка Гоша Груздев. Заботу о младших и все домашние хлопоты взвалила на себя его старшая дочь. И всё-таки, невзирая на далеко не идеальные обстоятельства и быт, главные герои на собственном примере в который раз докажут, что в жизни нет ничего важнее семьи.

В сериале снимаются Алексей Шевченков, Полина Ганшина, Виктория Заболотная, Андрей Чадов, Пётр Кислов, Константин Давыдов, Андрей Лебедев, Эльдар Калимулин и другие.

Режиссируют Антон Маслов («Отель „Элеон“») и Артур Виденмеер по сценарию целой команды авторов во главе с Александром Даганом и Екатериной Второй.

Всем оставаться на местах и смотреть трейлер:

 
 
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Бесстыдники
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