Стивен Кинг хочет, чтобы вторая часть «Тёмной башни» была с рейтингом R

Пока дела у «Тёмной башни» выглядят неважно — зрители и критики дружно воротят коллективный нос и никаких чудес в бокс-офисе не ожидается. Но поклонников готов утешить Стивен Кинг, он, как раз, Всё Понимает:

Наверняка есть парочка вещей, которые фанаты недосчитают в фильме, но могу смело сказать, если кино будет успешным, то мы обязательно сделаем сиквел. Я сам бы хотел увидеть многочисленные порталы в наш мир и кое-что из этого есть в «Тёмной башне». С удовольствием бы посмотрел на битву Роланда с краб-монстрами на пляже, но мне понятны причины, почему фильму поставили рейтинг PG-13. Я нисколько не возражал, это было верное решение. Нужно, чтобы пришло максимальное количество зрителей и неважно по какой причине: пусть это будет динамика стрелка и мальчика, которая похожа на отношения отца и сына. Но я бы с удовольствием поставил следующей части твёрдую R. Потому что из нашей исходной точки необходимо двигаться в этом направлении. Долгое время PG-13 был безопасным местом и верхушка студий говорила, что с R они зарабатывают меньше на 30 процентов, отсекая основную группу аудитории. «Дэдпул» и «Логан» доказали обратное.

Увы, никто не спросил у Кинга: «Почему нельзя было сделать правильно с первого раза?» Тем более, что небольшой бюджет давал возможность рискнуть и с наполнением и с рейтингом. Похоже, никто вообще не хотел рисковать. В таком случае можете оставить свой сиквел при себе.