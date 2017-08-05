 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости игр — лучшее за неделю Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us Лучшее аниме весны 2017 года «Годзилла: Планета кайдзю» — тизер Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия»
4
КИНО
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Стивен Кинг хочет, чтобы вторая часть «Тёмной башни» была с рейтингом R

Пока дела у «Тёмной башни» выглядят неважно — зрители и критики дружно воротят коллективный нос и никаких чудес в бокс-офисе не ожидается. Но поклонников готов утешить Стивен Кинг, он, как раз, Всё Понимает:

Наверняка есть парочка вещей, которые фанаты недосчитают в фильме, но могу смело сказать, если кино будет успешным, то мы обязательно сделаем сиквел. Я сам бы хотел увидеть многочисленные порталы в наш мир и кое-что из этого есть в «Тёмной башне». С удовольствием бы посмотрел на битву Роланда с краб-монстрами на пляже, но мне понятны причины, почему фильму поставили рейтинг PG-13. Я нисколько не возражал, это было верное решение. Нужно, чтобы пришло максимальное количество зрителей и неважно по какой причине: пусть это будет динамика стрелка и мальчика, которая похожа на отношения отца и сына. Но я бы с удовольствием поставил следующей части твёрдую R. Потому что из нашей исходной точки необходимо двигаться в этом направлении. Долгое время PG-13 был безопасным местом и верхушка студий говорила, что с R они зарабатывают меньше на 30 процентов, отсекая основную группу аудитории. «Дэдпул» и «Логан» доказали обратное.

Увы, никто не спросил у Кинга: «Почему нельзя было сделать правильно с первого раза?» Тем более, что небольшой бюджет давал возможность рискнуть и с наполнением и с рейтингом. Похоже, никто вообще не хотел рисковать. В таком случае можете оставить свой сиквел при себе.

4 Обсудить
Темы
 
Тёмная башня
 4 августаСериалу по «Тёмной башне» Стивена Кинга нашли шоураннера 1 августаСериал по «Тёмной башне» намного ближе к романам, чем фильм
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на фильм «Тёмная башня»
 
Почему «Тёмная башня» оказалась такой короткой
 
Сложная история создания фильма «Тёмная башня»

Тоже интересно

 
Бокс-офис США за пятницу, 5 февраля — у «Звёздных войн» уже $ 2 миллиарда
 
Бесчеловечные муки «Нелюдей»
 
Варварская вселенная Конана
 
Постер фильма «Полное превращение»
 
Мобильная бета-версия КГ
 
Россия и Индия начнут снимать совместные фильмы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика