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Первоисточники: www.moetron.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Меч Гая» — фантастический экшен выходит следующей весной

Многострадальная экранизация манги Тощики Иноуэ (сценарист «Хаоса в Голове» и «Тетради смерти»), Осаму Кине и Кейты Амамии «Меч Гая» (Sword Gai), анонсированная ещё осенью 2014 года и изначально намеченная к выходу на весну 2016-го, но так и не увидевшая свет, объявилась с новостями на обложке сентябрьского номера журнала Monthly Hero’s. Теперь она должна выйти весной уже 2018 года, в формате сериала, а выпуском её за пределами Японии займётся Netflix. Над сценарием аниме продолжает трудиться сам Иноуэ, в то время как причастность других ранее заявленных участников неизвестна.

Как-то раз кузнец-оружейник Амон находит в лесу мёртвую женщину, а рядом с ней вопящего новорождённого мальчика. Пожалев дитя, Амон берёт его к себе и даёт ему имя Гай. Со временем Гай становится подмастерьем Амона и в возрасте десяти лет теряет правую руку из-за несчастного случая при попытке выковать меч. И снова на помощь приходит Амон. Кузнец разбивает древний демонический меч по имени Драконья Погибель и перековывает в протез для Гая. Так Гай становится единым целым со своим оружием, а впереди его ждут бесчисленные сражения с жестокими врагами.

У манги есть вполне себе зрелищный CG-трейлер, который к грядущему сериалу, понятно, никакого отношения не имеет:

 
 
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Видео Меч Гая (Sword Gai)
 3 октября 2014 годаРукамеч
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Рукамеч

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