Британский канал Sky 1 отказался продлевать сериал «Мистер Хутен и леди» о приключениях мистера Хутена и леди Александры на второй сезон. Об этом сообщил Марк Педовиц — президент телеканала The CW, транслирующего сериал в Штатах.

Причина отказа от второго сезона «Мистера Хутена и леди» банальна — слишком низкие рейтинги в ключевой возрастной категории, о чём и сообщил Педовиц:

Нас порадовало общее количество зрителей. Вот бы ещё рейтинговая цифра в демо «18–49 лет» была повыше.

Аудитория каждого эпизода на The CW в среднем составляет 904 тыс. человек при показателе 0,2 в категории «от 18 до 49 лет».

Сериал повествует о невероятных приключениях американца-авантюриста Улисса Хутена (Майкл Лэндис) и английской аристократки леди Александры Линдо-Паркер (Офелия Ловибонд), путешествующих по всему земному шару в поисках легендарных артефактов древности, среди которых сказочный город Эльдорадо, утерянный свиток Будды и гробница Александра Македонского.

Над сценарием работал шоураннер сериала Тони Джордана («Жизнь на Марсе») в соавторстве с Джеймсом Пэйном («Мушкетёры»), Сарой Фелпс («Камелот»), Джеффом Пови и Ричардом Зайдликом («Ответный удар»). Режиссировал Колин Тиг («Доктор Кто»). Производственным процессом руководила независимая студия Red Planet Pictures.