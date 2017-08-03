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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Золотое Божество» — анонс аниме о кладоискателях
Промо-арт аниме «Золотое Божество»

В свежем выпуске журнала Young Jump было объявлено, что приключенческая сэйнен-манга Сатору Ноды «Золотое Божество» (Golden Kamui) получит телевизионную аниме-экранизацию.

В начале прошлого века далеко на севере Японии, на охваченном «золотой лихорадкой» Хоккайдо живёт ветеран русско-японской войны Саичи Сугимото по прозвищу Бессмертный. Как и многие другие, он надеется быстро разбогатеть, чтобы спасти овдовевшую жену своего покойного товарища. Однажды в руки Сугимото попадает карта, указывающая на местоположение спрятанного золота айнов, некогда украденного шайкой бандитов. И вместе с девушкой-айном, однажды спасшей ему жизнь, Сугимото отправляется на поиски золота. Однако он не единственный, кто знает о его существовании...

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Золотое Божество (Golden Kamui)
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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