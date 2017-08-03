«Золотое Божество» — анонс аниме о кладоискателях

В свежем выпуске журнала Young Jump было объявлено, что приключенческая сэйнен-манга Сатору Ноды «Золотое Божество» (Golden Kamui) получит телевизионную аниме-экранизацию.

В начале прошлого века далеко на севере Японии, на охваченном «золотой лихорадкой» Хоккайдо живёт ветеран русско-японской войны Саичи Сугимото по прозвищу Бессмертный. Как и многие другие, он надеется быстро разбогатеть, чтобы спасти овдовевшую жену своего покойного товарища. Однажды в руки Сугимото попадает карта, указывающая на местоположение спрятанного золота айнов, некогда украденного шайкой бандитов. И вместе с девушкой-айном, однажды спасшей ему жизнь, Сугимото отправляется на поиски золота. Однако он не единственный, кто знает о его существовании...