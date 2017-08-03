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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Финальная глава «Дивергента» отправляется на малые экраны

Разговоры о том, что заключительная часть киносерии «Дивергент» выйдет в виде телефильма, а сам франчайз продолжит сериал-спинофф с новыми персонажами, пошли в Lionsgate ещё прошлым летом. И вот теперь официально объявлено: четвёртая глава под названием «Дивергент. Глава 4: Асцендент» уходит на малые экраны в виде сериала. Пристанищем для проекта телевизионного отдела Lionsgate станет кабельный канал Starz.

Сериал «Асцендент» находится на самых ранних стадиях разработки, и пока неясно, вернётся ли кто-нибудь из актёрского состава полнометражных картин на съёмочную площадку. Главные роли в киносерии сыграли Шейлин Вудли, Тео Джеймс и Энсел Элгорт. К слову, в прошлом июле, когда студия объявила о планах перенести завершение истории на малые экраны, Вудли заявила, что не собирается играть в телепродолжении.

Постапокалиптическая антиутопия — свободная экранизация книжной серии «Дивергент» Вероники Рот — повествует о мире, построенном на руинах бывшего Чикаго, где люди в борьбе с губительными пороками прошлого, образовали пять закрытых каст — фракций, каждая из которых по-своему служит обществу. Но, как водится, гармония и благоденствие нового мира — лишь иллюзия, крушение которой переживают главная героиня и её союзники.

Сценаристом значится Адам Козад («Тарзан. Легенда»), а исполнительным продюсером и режиссёром — Ли Толанд Кригер («Век Адалин», «Ривердэйл»). Оба исполняли те же обязанности, когда «Асцендент» задумывался в качестве четвёртой полнометражной части франчайза.

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