Культовая криминальная драма «Полиция Майами: Отдел нравов» готовится к возвращению на NBC, где сериал с успехом шёл целых пять лет с 1984 по 1989 годы. В возрождении проекта на правах продюсеров поучаствуют быстрый и яростный Вин Дизель и сценарист «Форсажей» Крис Морган. Телеканал официально запустил многосерийный ремейк в разработку.

Остросюжетный детектив Энтони Ерковича повествует о полицейских из Майами Джеймсе «Санни» Крокетте (Дон Джонсон) и Рикардо «Рико» Таббсе (Филип Майкл Томас), работающих под прикрытием. Отличительной чертой сериала является его стилистка, на которую огромное влияние оказали поп-культура и музыка Новой волны 80-х. В 2006 году исполнительный продюсер многосерийного оригинала Майкл Манн снял по его мотивам одноимённый полнометражный боевик с Колином Фарреллом и Джейми Фоксом. Насколько близок будет сюжет ремейка к оригинальному сериалу, пока неизвестно.

Сценарий пишет Питер Макманус («Мгла»). Производством займутся Universal Television, Chris Morgan Productions и One Race TV. Премьера запланирована на телесезон 2018–2019.