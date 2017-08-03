 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
BioWare Montreal пришёл конец Новости игр — лучшее за неделю Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us «Годзилла: Планета кайдзю» — тизер Новое аниме лета 2017 года
7
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Вин Дизель и Крис Морган вернут на телеэкраны «Полицию Майами»

Культовая криминальная драма «Полиция Майами: Отдел нравов» готовится к возвращению на NBC, где сериал с успехом шёл целых пять лет с 1984 по 1989 годы. В возрождении проекта на правах продюсеров поучаствуют быстрый и яростный Вин Дизель и сценарист «Форсажей» Крис Морган. Телеканал официально запустил многосерийный ремейк в разработку.

Остросюжетный детектив Энтони Ерковича повествует о полицейских из Майами Джеймсе «Санни» Крокетте (Дон Джонсон) и Рикардо «Рико» Таббсе (Филип Майкл Томас), работающих под прикрытием. Отличительной чертой сериала является его стилистка, на которую огромное влияние оказали поп-культура и музыка Новой волны 80-х. В 2006 году исполнительный продюсер многосерийного оригинала Майкл Манн снял по его мотивам одноимённый полнометражный боевик с Колином Фарреллом и Джейми Фоксом. Насколько близок будет сюжет ремейка к оригинальному сериалу, пока неизвестно.

Сценарий пишет Питер Макманус («Мгла»). Производством займутся Universal Television, Chris Morgan Productions и One Race TV. Премьера запланирована на телесезон 2018–2019.

7 Обсудить
Темы
 
Полиция Майами: Отдел нравов
 11 июляКристина Хендрикс заменила Кэтлин Роуз Перкинс в драмеди NBC «Хорошие девочки» 21 маяNBC продлил комедию «Методом проб и ошибок» на второй сезон 14 маяNBC передумал закрывать «Вне времени», продлив сериал на второй сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 200: За следующие 200!
 
Кино Комментарии, «Мнение Всеяредакции» и «Книга жалоб и предложений»
 
Кино Реклама Duracell фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Кино Экранизация комикса «Лобо» с новым сценаристом
 
Игры Рецензия на игру Until Dawn
 
Кино Трейлер фильма «Терминатор. Генезис»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика