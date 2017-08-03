Новые игры в серии Persona

«Спин-оффы лучше анонсировать пачками!» решили в студии Atlus, и одним махом объявили о создании сразу трёх новых игр, связанных со франчайзом Persona.

Во-первых, на 3DS выйдет Persona Q2 — сиквел данжн-кроллера Persona Q: Shadow of the Labyrinth, объединявшего персонажей Persona 3 и Persona 4. Никаких подробностей нового проекта пока не объявлено, но почти наверняка чиби-дизайн первой части перенесут и в продолжение, а к списку героев добавят команду из Persona 5.

Во-вторых, были анонсированы сразу два танцевальных проекта, продолжающих дело Persona 4: Dancing All Night. Называются они Persona 3: Dancing Moon Night и Persona 5: Dancing Star Night, так что вы и сами догадаетесь, на каких персонажах и каких саундтреках основана каждая из них.

В Японии обе ритм-игры выйдут весной 2018 года, а их платформы — PS4 и PS Vita.Японский тизер Persona 3: Dancing Moon Night:

Японский тизер Persona 5: Dancing Star Night: