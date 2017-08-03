Агент Пегги Картер станет женой Кристофера Робина

Студия Disney наконец-то нашла применение многочисленным талантам (в количестве двух штук) актрисы Хейли Этвелл. Никто и никогда не снимет кино про агента Пегги Картер, но пусть она будет женой персонажа Юэна Макгрегора в фильме «Кристофер Робин» (Christopher Robin).

Кино режиссирует Марк Форстер («Квант милосердия»). Сюжет рассказывает о мальчике из историй про Винни-Пуха, который уже, как несложно догадаться, вырос. Макгрегор изобразит взрослого Кристофера Робина, растерявшего всё своё воображение, потому что стал повёрнутым на успехе бизнесменом. Дальнейшее развитие сюжета вполне предсказуемо: сказочный косолапый возвращается, чтобы напомнить о волшебных временах

Ребята, серьёзно, зачем фантазировать про медведя, когда можно фантазировать вместе с Хейли Этвелл. В этом искусстве уже нет правды!

Эллисон Шредер («Скрытые фигуры») написала сценарий.