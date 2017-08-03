 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 12: Чем отпугнуть от аниме Лучшее аниме 2016 года — голосование Махершала Али утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива» Розыгрыш билетов на проход в фан-зону на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание
13
КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Агент Пегги Картер станет женой Кристофера Робина

Студия Disney наконец-то нашла применение многочисленным талантам (в количестве двух штук) актрисы Хейли Этвелл. Никто и никогда не снимет кино про агента Пегги Картер, но пусть она будет женой персонажа Юэна Макгрегора в фильме «Кристофер Робин» (Christopher Robin).

Кино режиссирует Марк Форстер («Квант милосердия»). Сюжет рассказывает о мальчике из историй про Винни-Пуха, который уже, как несложно догадаться, вырос. Макгрегор изобразит взрослого Кристофера Робина, растерявшего всё своё воображение, потому что стал повёрнутым на успехе бизнесменом. Дальнейшее развитие сюжета вполне предсказуемо: сказочный косолапый возвращается, чтобы напомнить о волшебных временах

Ребята, серьёзно, зачем фантазировать про медведя, когда можно фантазировать вместе с Хейли Этвелл. В этом искусстве уже нет правды!

Эллисон Шредер («Скрытые фигуры») написала сценарий.

13 Обсудить
Темы
 
Кристофер Робин
 27 апреляЮэн Макгрегор сыграет взрослого Кристофера Робина
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Юэн Макгрегор сыграет взрослого Кристофера Робина
 
Режиссёр Марк Форстер снимет кино про взрослого Кристофера Робина
 
Автор драмы «В центре внимания» присматривается к фильму от Disney

Тоже интересно

 
Трейлер «Эш против Зловещих мертвецов» (с русскими субтитрами)
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 129: Радиоактивное нытьё
 
Телеовощи. Выпуск 87: Доктор Кто и овцы
 
Трейлер фильма «Новая эра Z»
 
«Шпионы по соседству» — первый отрывок
 
Трейлер фильма «День независимости: Возрождение»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика