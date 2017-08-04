 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
BioWare Montreal пришёл конец Новости аниме — лучшее за неделю Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 2 «Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер Джон Карпентер поработает над антологией ужасов для канала Syfy
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comwww.comingsoon.netwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Сериалу по «Тёмной башне» Стивена Кинга нашли шоураннера

Режиссёр и сосценарист «Тёмной башни» Николай Арсель не погрешил против истины, в недавнем интервью изданию IndieWire заявив, что работа над сериалом по вселенной Роланда Дискейна идёт полным ходом. Намедни выяснилось, что проекту подыскали шоураннера — им стал Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»).

Уже известно, что действие сериала длительностью от 10 до 13 серий развернётся за много лет до событий фильма. Основанный на четвёртом романе «Колдун и кристалл» и частично на первом романе «Стрелок», многосерийный фантастический эпик расскажет о становлении главного героя: получении заветных револьверов, первой встрече с Человеком в чёрном, первой любви и первой миссии в качестве Стрелка.

Глен Маззара не скрывает восторга:

Я фанат Стивена Кинга с многолетним стажем, и возможность поработать над адаптацией «Тёмной башни» — большая честь для меня. События «Стрелка», «Колдуна и кристалла», «Ветра сквозь замочную скважину» и других романов требуют сериального формата, дабы передать всю сложность процесса взросления протагониста, рассказать о том, как он стал Стрелком, как Уолтер стал Человеком в чёрном и как их противостояние стоило Роланду всего, что он любил. Я невероятно рад возможности рассказать эту историю. Такое ощущение, будто мне вручили ключ от сундука с сокровищами. Да, и кстати, у нас будут ушастики-путаники!

Исполнитель главной роли Идрис Эльба выразил готовность поучаствовать в сериале, где также ожидается появление Денниса Хейсбёрта и Тома Тейлора. Не исключено, что удастся задействовать и Мэттью Макконахи.

Соавтор полнометражной экранизации Акива Голдсман значится исполнительным продюсером сериала наряду с Грегори Лессансом, Роном Ховардом, Брайаном Грейзером и Джеффом Пинкнером. Николай Арсель в соавторстве с Андерсом Томасом Йенсеном работает над сценарием. Производственный процесс на контроле у студий Media Rights Capital и Sony Pictures TV. Съёмки планируется начать в следующем году. Пристанище проекту будут искать на одном из популярных кабельных каналов или потоковых сервисов.

4 Обсудить
 3 августаРецензия и отзывы на фильм «Тёмная башня» 2 августаСложная история создания фильма «Тёмная башня» 1 августаСериал по «Тёмной башне» намного ближе к романам, чем фильм
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на фильм «Тёмная башня»
 
Почему «Тёмная башня» оказалась такой короткой
 
Сложная история создания фильма «Тёмная башня»

Тоже интересно

 
Кино Перезагрузка «Звёздного десанта» с новыми сценаристами
 
Кино Ченнинг Татум бросает «Гамбита»
 
Кино «Лига справедливости» — промо-арт
 
Кино «Три икса: Мировое господство» — трейлер
 
Кино Промо: «007 спектр»
 
Аниме «Плод Грисайи» — 11
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика