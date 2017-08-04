Сериалу по «Тёмной башне» Стивена Кинга нашли шоураннера

Режиссёр и сосценарист «Тёмной башни» Николай Арсель не погрешил против истины, в недавнем интервью изданию IndieWire заявив, что работа над сериалом по вселенной Роланда Дискейна идёт полным ходом. Намедни выяснилось, что проекту подыскали шоураннера — им стал Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»).

Уже известно, что действие сериала длительностью от 10 до 13 серий развернётся за много лет до событий фильма. Основанный на четвёртом романе «Колдун и кристалл» и частично на первом романе «Стрелок», многосерийный фантастический эпик расскажет о становлении главного героя: получении заветных револьверов, первой встрече с Человеком в чёрном, первой любви и первой миссии в качестве Стрелка.

Глен Маззара не скрывает восторга:

Я фанат Стивена Кинга с многолетним стажем, и возможность поработать над адаптацией «Тёмной башни» — большая честь для меня. События «Стрелка», «Колдуна и кристалла», «Ветра сквозь замочную скважину» и других романов требуют сериального формата, дабы передать всю сложность процесса взросления протагониста, рассказать о том, как он стал Стрелком, как Уолтер стал Человеком в чёрном и как их противостояние стоило Роланду всего, что он любил. Я невероятно рад возможности рассказать эту историю. Такое ощущение, будто мне вручили ключ от сундука с сокровищами. Да, и кстати, у нас будут ушастики-путаники!

Исполнитель главной роли Идрис Эльба выразил готовность поучаствовать в сериале, где также ожидается появление Денниса Хейсбёрта и Тома Тейлора. Не исключено, что удастся задействовать и Мэттью Макконахи.

Соавтор полнометражной экранизации Акива Голдсман значится исполнительным продюсером сериала наряду с Грегори Лессансом, Роном Ховардом, Брайаном Грейзером и Джеффом Пинкнером. Николай Арсель в соавторстве с Андерсом Томасом Йенсеном работает над сценарием. Производственный процесс на контроле у студий Media Rights Capital и Sony Pictures TV. Съёмки планируется начать в следующем году. Пристанище проекту будут искать на одном из популярных кабельных каналов или потоковых сервисов.