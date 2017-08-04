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Алистэр Петри возглавил пополнение в актёрском составе «Теневой власти»

Работа над восьмисерийным проектом Fox Networks Group Europe and Africa «Теневая власть» идёт полным ходом: начавшиеся весной съёмки в Марокко завершились и продолжатся в Лондоне. Вдобавок появились первые официальные кадры сериала, кастинг-лист которого пополнился Алистэром Петри («Ночной администратор»), Анастасией Гриффит («Схватка»), Амелией Баллмор («Счастливая долина»), Кингсли Бен-Адиром («Меч короля Артура»), Пипом Торренсом («Проповедник») и Фаресом Фаресом («Тиран»).

Шпионский триллер, события которого развернутся в США, Великобритании, Франции, Иране и Ливане, повествуют об ушедшем на покой разведчике Максе Истоне (Марк Стронг), вернувшемся в беспощадный мир международной разведки, чтобы отомстить за гибель сына.

Алистэр Петри сыграет Джорджа Уайта, матёрого оперативника МИ6, уговорившего Макса вернуться в разведку. Гриффит перевоплотится во влиятельную леди из американской разведки Аманду Джонс. Баллмор досталась роль бывшей жены Макса, политической журналистки Оливии Кларк, а Бен-Адир сыграет Халида, помощника Уайта. Торренс — влиятельный глава мегакорпорации, а Фарес — Гэбриэл Кэхилл, старый друг Макса из Бейрута. В сериале также снимаются Джозеф Демпси, Карима Макадамс и Лайн Рени.

Сценарий написал шоураннер проекта Мэттью Паркхилл («Портал юрского периода») в соавторстве с Саймоном Максвеллом («Американская одиссея») и Стивом Томпсоном («Шерлок»). Первые четыре эпизода снимает Роберт Коннолли, оставшиеся четыре срежиссирует Паркхилл.

А вот и первые кадры из сериала:

3
Кадры из сериала «Теневая власть»
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Галерея Теневая власть
 10 маяДжозеф Демпси сыграет в шпионском триллере «Теневая власть» 31 мартаМарк Стронг сыграет в шпионском триллере от Fox Networks Group
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Марк Стронг сыграет в шпионском триллере от Fox Networks Group
 
Джозеф Демпси сыграет в шпионском триллере «Теневая власть»

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