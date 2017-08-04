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Первоисточники: deadline.comwww.theverge.com Прямая ссылка на новость:

Четвёртая серия седьмого сезона «Игры престолов» утекла в сеть

HBO продолжает страдать от валящихся со всех сторон на кабельный канал несчастий, так или иначе связанных с его многосерийным флагманом — «Игрой престолов». Четвёртая серия седьмого сезона сериала под названием The Spoils of War оказалась в сети до её официальной премьеры 6 августа.

Поначалу все решили, что свои угрозы осуществили хакеры, несколько ней назад взломавшие компьютерную систему кабельного канала и укравшие 1,5 терабайт информации, включая ещё не показанные эпизоды нескольких сериалов, в том числе «Игры престолов». В своём послании журналистам киберпреступники, подписавшиеся как LittleFinger66, пообещали в скором времени слить в сеть выкраденные эпизоды фэнтезийного эпика.

Как позже выяснилось, утечка четвёртой серии седьмого сезона сериала «Игра престолов» не имеет никакого отношения к недавнему взлому. Ответственность за нынешнее происшествие несёт Star India, один из международных партнёров-дистрибьюторов премиального кабельного канала. Видеофайл четвёртого эпизода отличается низким качеством и наличием водяного знака for internal viewing only.

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