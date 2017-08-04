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«Мистер Робот» — трейлер третьего сезона с датой выхода

USA Network опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Мистер Робот» с датой выхода — психологический триллер вернётся в эфир кабельного канала 11 октября.

Многократный номинант на телепремию «Эмми» со средними рейтингами повествует о рядовом работнике службы кибербезопасности Эллиоте Алдерсоне (Рами Малек), который стал участником подпольной ячейки хакеров, познакомившись с их главарём Мистером Роботом (Кристиан Слэйтер). Идейные борцы с транснациональной корпорацией Evil Corp намерены разрушить поработившую обывателей систему, организовав череду мощных хакерских атак.

В десятисерийном третьем сезоне «Мистера робота» помимо Малека и Слэйтера снимаются Бобби Каннавале, Портия Даблдэй, Карли Чаикин, Мартин Волстром и другие.

Третий сезон целиком режиссирует создатель и шоураннер проекта Сэм Эсмейл. Производственным процессом руководят студии Anonymous Content («Настоящий детектив») и Universal Cable Productions.

 
 
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